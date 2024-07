Ucrânia afirma na China que negociará a paz com a Rússia apenas se Moscou tiver 'boa fé'

Durante uma reunião com o seu contraparte chinês, Wuang Yi, o chanceler ucraniano "reiterou a posição da Ucrânia de que está disposta a negociar com a parte russa (...) quando a Rússia estiver pronta para negociar de boa fé", indicou um comunicado da diplomacia de Kiev.

O chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, destacou, nesta quarta-feira (24) durante uma visita à China que seu país negociará a paz com a Rússia apenas se Moscou estiver disposto a fazer isso de "boa fé".

Para negociar a paz, o Kremlin pede que a Ucrânia lhe ceda o conjunto de territórios que Moscou reivindica e que renuncie a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Pequim nunca condenou a invasão russa da ex-república soviética.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que os dois diplomatas se encontraram na cidade de Guangzhou, no sul do país, onde “trocaram opiniões sobre a crise na Ucrânia”.

“Wang Yi enfatizou que a crise na Ucrânia entrou em seu terceiro ano, que o conflito continua e que há um risco de escalada”, disse ela aos repórteres.

“A China acredita que a resolução de todos os conflitos deve, no final, chegar à mesa de negociações”, continuou ele.

A China, que compartilha o desejo da Rússia de oferecer um contrapeso aos Estados Unidos, acusa a Otan de não levar em conta as preocupações de segurança de Moscou.

O gigante asiático, no entanto, também pediu no ano passado respeito à integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia.