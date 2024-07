Rune se junta aos desfalques do tênis dos Jogos de Paris-2024

"Joguei com dores no pulso tanto na temporada de saibro quanto na de grama, então tenho que levar a sério as recomendações médicas".

"Acompanharei os Jogos Olímpicos de casa e vou torcer por todos os atletas dinamarqueses. Espero e acredito que possamos trazer muitas medalhas de Paris", acrescentou o tenista de 21 anos.

Campeão do Masters 1000 de Paris em 2023, Rune teve resultados decepcionantes no último ano, em que não conquistou nenhum troféu e caiu do quarto lugar no ranking mundial para o atual 16º.

O anúncio do dinamarquês ocorreu poucas horas depois de o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, também ter desistido dos Jogos devido a uma infecção na garganta.