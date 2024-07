Provas olímpicas em águas abertas serão adaptadas devido à alta vazão do Sena

As provas olímpicas em águas abertas previstas para serem realizadas no Sena terão que passar por uma "adaptação necessária" devido à alta vazão do rio, que "não é incompatível com a disputa das competições", disse nesta quarta-feira o vice-prefeito de Paris encarregado da gestão de esportes, Pierre Rabadan.

A vazão do rio havia caído na última quinta-feira de 350 m³/segundo, um ritmo que continua sendo de duas a três vezes superior aos padrões do verão parisiense. As chuvas das últimas semanas provocaram esse aumento.

Este assunto tem sido um problema para os organizadores, tanto para a cerimônia de abertura de sexta-feira como para as provas de triatlo (30 e 31 de julho, 5 de agosto) e de natação em águas abertas (8 e 9 de agosto), previstas para serem disputadas no Sena.