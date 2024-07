O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera engajar, nesta quarta-feira (24), no Rio de Janeiro, os países do G20 na luta contra a fome no mundo, antes de uma reunião de ministros das Finanças do grupo.

Orações por J.D. Vance na aldeia ancestral de sua esposa na Índia

Todos os dias, em um singelo templo de uma aldeia da Índia, o sacerdote hindu Subhramanya Sharma reza ao seu deus para que J.D. Vance se torne vice-presidente dos Estados Unidos, e sua esposa Usha, de origem indiana, segunda-dama.

(EUA religião eleições política imigração Índia, 429 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Divas do pop abraçam campanha de Kamala Harris à presidência

O mundo do pop está abraçando a candidatura de última hora à Casa Branca da vice-presidente americana, Kamala Harris, que está recebendo um grande impulso na internet com uma explosão de vídeos que misturam seus discursos com hits de sucesso.

(EUA eleições política música internet, 654 palavras, já transmitida)

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Futebol e rugby 7 abrem Paris-2024 dois dias antes da inauguração

O futebol e o rugby de sete arrancam nesta quarta-feira (24) as competições esportivas dos Jogos Olímpicos Paris 2024, dois dias antes da cerimônia de abertura, com o Mali-Israel sob vigilância e a estreia da Argentina, que busca o terceiro ouro.

(Oly Paris 2024, 500 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PANAMÁ:

Dez migrantes morrem afogados em rio do Panamá

Dez migrantes morreram devido ao transbordamento de um rio em uma zona isolada do Panamá, perto da costa caribenha e da fronteira com a Colômbia, informou nesta quarta-feira (24) a Polícia de Fronteiras (Senafront).

(Panamá direitos migração acidente, 534 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

WASHINGTON:

Netanyahu fará discurso no Congresso americano em momento crítico para Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fará um discurso no Congresso americano nesta quarta-feira (24) para tentar exercer pressão em um contexto tenso entre estes dois países aliados após nove meses de guerra em Gaza.

(EUA palestinos conflito diplomacia política Israel, 644 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Nove marinheiros morrem em naufrágio de pesqueiro nas Ilhas Malvinas

Nove marinheiros morreram e quatro estão desaparecidos após seu barco pesqueiro naufragar na região das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (24) pelas autoridades da Espanha, de onde vinha parte da tripulação.

(Argentina Malvinas Espanha GB naufrágio acidente, 484 palavras, já transmitida)

MADRI:

Executivo e Justiça da Espanha divergem sobre convocação de Sánchez a depor

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, mostrou-se nesta quarta-feira (24) disposto a depor no caso contra a sua esposa Begoña Gómez por suposto tráfico de influência, mas apenas por escrito e não pessoalmente, como exige o juiz.

(governo política Espanha, 486 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KATMANDU, Nepal:

Dezoito pessoas morrem em acidente de avião no Nepal, apenas piloto sobrevive

Dezoito pessoas morreram na queda de um avião durante a decolagem em Katmandu e apenas o piloto sobreviveu, informou a polícia da capital do Nepal à AFP.

(transporte aviação Nepal acidente, 444 palavras, já transmitida)

REASI, Índia:

Ponte ferroviária estratégica na Índia completa ligação com a Caxemira

Atravessando o topo de um desfiladeiro nas montanhas do Himalaia, uma ponte recém-concluída permitirá à Índia reforçar o seu controle sobre a disputada Caxemira e enfrentar a ameaça estratégica da China.

(Paquistão Caxemira arquitetura China transporte política economia Índia, 700 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Fome não retrocedeu e afetou 733 milhões de pessoas em 2023, segundo a ONU

As guerras, as dificuldades econômicas e os fenômenos climáticos extremos impediram o retrocesso da fome em 2023, afetando 733 milhões de pessoas, mais de 9% da população mundial, segundo cinco agências da ONU, na segunda-feira (22).

(Alimentos fome G20 meio-ambiente ayuda ONU conflictos economia agricultura, 702 palavras, a ser transmitida)

FARELLONES, Chile:

Chuvas incomuns trazem a melhor temporada de esqui em 10 anos para Santiago

Há um ano, grande parte do centro de esqui La Parva, na cordilheira de Santiago, quase não tinha neve. Mas a frente fria incomum do outono meridional, que cobriu as montanhas com mais de dois metros de neve, garante que 2024 será a melhor temporada em uma década.

(neve economia Esqui Chile turismo, 513 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]