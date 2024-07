Membro da equipe olímpica canadense de futebol é detido por incidente com drone

O Comitê Olímpico Canadense se declarou "chocado e decepcionado" com o incidente ocorrido na terça-feira (23) em Saint-Etienne e está investigando as circunstâncias.

"O NZOC apresentou formalmente o incidente à unidade de integridade do COI e pediu ao Canadá uma revisão completa", acrescentou.

O Comitê Olímpico da Nova Zelândia (NZOC) informou que membros da equipe de apoio relataram o incidente à polícia e o operador do drone foi detido.

O Canadá afirmou que a pessoa era um membro não credenciado da Canada Soccer e que está em contato com o Comitê Olímpico Internacional e com o órgão dirigente do futebol, a Fifa, para decidir os próximos passos.

