Hamas afirma que Netanyahu 'engana' com seu discurso no Congresso dos EUA

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira (24) que o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Congresso dos Estados Unidos busca enganar a comunidade internacional sobre as negociações para uma trégua na guerra de Gaza.

"O discurso de Netanyahu sobre esforços mais intensos para devolver os reféns é uma mentira absoluta e engana a opinião pública israelense, americana e internacional", afirmou o grupo no poder em Gaza em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele é quem desfez todos os esforços para terminar a guerra e fechar um acordo para liberar os prisioneiros, apesar dos esforços contínuos dos mediadores de nossos irmãos no Egito e no Catar", acrescentou.