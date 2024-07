Grupo armado sequestra 13 pessoas perto da fronteira colombo-venezuelana

"Temos o sequestro e o desaparecimento de 18 pessoas, das quais já foram encontrados pela Defensoria do Povo cinco meninos e meninas", disse à Blu Radio Henry Gallardo, prefeito de Puerto Rondón, município colombiano a cerca de 100 km da Venezuela.

Segundo Gallardo, nesta zona estão presentes insurgentes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e rebeldes que se distanciaram do acordo de paz que desarmou as Farc em 2017.

"Chegaram às casas e levaram [os moradores] aos grupos que estão no setor. Até agora nenhuma" destas organizações reivindicou o sequestro, de acordo com a autoridade local.

O ELN mantém negociações de paz com o presidente Gustavo Petro, e combinou uma trégua que expira em agosto.