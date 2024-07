É 'impactante que COI ceda a ameaças', reage chefe antidoping dos EUA por Salt Lake-2034

O diretor antidoping dos EUA reagiu, nesta quarta-feira (24), ao Comitê Olímpico Internacional (COI), ao considerar "impactante" que a entidade tenha atribuído os Jogos de Inverno de 2034 a Salt Lake City com a condição de que os americanos respeitem a Agência Mundial Antidoping (WADA).

"É impactante ver o COI ceder às ameaças, é um esforço aparente para calar aqueles que buscam respostas", disse Travis Tygart em comunicado da USADA (agência americana antidoping), em uma cruzada desde abril contra a gestão que a WADA fez no caso dos 23 nadadores chineses que testaram positivo em 2021, mas não foram sancionados e competiram nos Jogos de Tóquio naquele ano.

Um promotor independente encarregado pela WADA concluiu, no começo de julho, que a organização com sede em Montreal não havia "favorecido" a China, mas o diretor da USADA considera que é "mais evidente do que nunca" que a WADA "violou as regras e que precisa prestar contas e se transformar para ser verdadeiramente o cão de guarda que os atletas limpos precisam".