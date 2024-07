Disneylândia evita greve ao chegar a acordo provisório com sindicatos

Os sindicatos que representam os funcionários da Disneylândia chegaram a um acordo provisório com a empresa nesta quarta-feira (24), evitando o que seria uma greve generalizada no "lugar mais feliz do mundo".

As negociações entre os sindicatos, que representam cerca de 14 mil funcionários da Disneylândia, e a gigante do entretenimento começaram em abril e centraram-se em aumentos salariais e benefícios contratuais.

"Estamos orgulhosos de anunciar que chegamos a um acordo provisório com a Disney que recomendaremos aos nossos membros", disseram os organizadores em um comunicado.