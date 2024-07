Criança morre em primeiro ataque letal com drone na Colômbia

Uma granada lançada de um drone matou um menino de dez anos na noite de terça-feira (23) no município colombiano de Argelia (sudoeste), naquele que foi o primeiro ataque letal com aeronaves não tripuladas no país sul-americano, atribuído pelo Exército a dissidentes das antigas Farc.

"O jovem Dylan foi assassinado devido ao lançamento de granadas com os drones que têm sido usados contra as tropas no Cânion de Micay", disse o general Federico Mejía, comandante do Comando Específico de Cauca, em um vídeo divulgado na rede social X.

Esta é a primeira morte causada por um ataque com drone na Colômbia, indicou um responsável de imprensa do Ministério da Defesa à AFP, culpando uma facção das dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).