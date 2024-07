Atleta francês é autorizado a usar saia na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris-2024

"Desde ontem à tarde (terça) foi tomada a decisão de aceitar todas as solicitações" de desfilar com saias, que são "pelo menos três" dos mais de 550 atletas franceses na competição, declarou o CNOSF.

Inicialmente, a fabricante de roupas de luxo Berluti criou jaquetas, saias e calças para as mulheres da seleção francesa, além de jaquetas e calças para os homens.

"Se as mulheres têm o direito de usar calças, também deveria ser certo que homens tivessem a opção de usar saias", declarou o atleta de 22 anos, que disputará a modalidade dos 100 metros com barreiras na competição.

Com sua escolha, Zhoya segue a moda que muitas figuras do entretenimento e do esporte adotaram em diversas ocasiões nos últimos anos.

Embora ainda exótica para a moda de rua, nas últimas temporadas, gigantes como a Dior exibiram homens com saias em suas campanhas e nos tapetes vermelhos esta peça tem ganhado cada vez mais adeptos.

Se atores como Brad Pitt e Robert Pattinson causaram sensação ao exibir suas saias em estreias de filmes ou desfiles de moda, os atletas não ficaram de fora. O campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o jogador de basquete Russell Westbrook são exemplos de famosos que levaram as saias ao mundo esportivo.

