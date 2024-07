Argentina se classifica para quartas de final do rugby sevens de Paris-2024

O jogador argentino Marcos Moneta minimizou a recepção hostil do público no estádio, dizendo: "Não me importo com isso, eu gosto. Não sei se [a hostilidade contra nós] foi por causa do Mundial [Copa do Catar-2022, em que a Argentina venceu a França na final] ou se simplesmente não gostam de nós".

'Los Pumas' estrearam no Grupo B com vitória sobre Samoa por 28 a 12 e na segunda rodada derrotaram o Quênia por 31 a 12 no Stade de France, em Saint Denis, que também receberá o atletismo a partir de 2 de agosto.

A Argentina se classificou, nesta quarta-feira (24), para as quartas de final do torneio masculino de rugby sevens dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que junto com o futebol deu início às competições esportivas, dois dias antes da cerimônia de abertura.

O outro representante sul-americano, o Uruguai, perdeu as duas partidas em um difícil Grupo C e terá que vencer os Estados Unidos para poder se classificar para as quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

'Los Teros' estrearam contra o bicampeão olímpico e favorito ao ouro em Paris-2024, Fiji, por 40-12 e posteriormente travaram uma dura batalha contra a anfitriã França, para quem perderam por 19-12.

A França, comandada por Antoine Dupont, o melhor jogador do mundo, trazido especialmente do rugby XV para este torneio, havia estreado no Grupo C com empate em 12 a 12 com os Estados Unidos.

As outras duas classificadas para as quartas de final são Nova Zelândia e Irlanda, que venceram as duas partidas do Grupo B e se enfrentam na quinta-feira pela primeira colocação da chave.

-- Resultados dos jogos disputados nesta quarta-feira e classificação:

- Grupo A

Quarta-feira: