Argentina arranca empate no fim contra Marrocos (2-2) em estreia tumultuada em Paris-2024

Os norte-africanos tiveram no camisa 9 Soufiane Rahimi, de 28 anos, seu jogador de maior destaque: ele marcou o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) após um belo passe de calcanhar de Ilias Akhomach e o segundo no início da segunda etapa (49'), num pênalti marcado após uma falta cometida pelo lateral Julio Soler.

Capitaneados pelo lateral do PSG, os 'Leões do Atlas' lançaram dúvidas em torno da 'Albiceleste' Sub-23, cujo futebol não se mostrou confiável apesar de contar com os reforços dos campeões mundiais Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli.

A Argentina de Javier Mascherano arrancou um empate dramático contra o Marrocos (2-2) de Achraf Hakimi, nesta quarta-feira (24), no estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, na estreia das duas seleções nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acabou sendo manchada pelos incidentes envolvendo torcedores no final da partida.

O empate esquentou o clima no Geoffroy-Guichard, com maioria de torcedores marroquinos, que durante todo o jogo demonstraram hostilidade contra os argentinos.

Com a ambição de ampliar seu domínio global, depois de conquistar com Lionel Messi a Copa do Mundo de 2022, o bicampeonato da Copa América (2021 e 2024) e a 'Finalíssima' (2022), a Argentina reagiu com um chute à queima-roupa do atacante Giuliano Simeone (68') e uma cabeçada do meio-campista Cristian Medina (90'+16) após duas bolas no travessão durante um tempo adicional sem fim.

Antes do início do jogo, a maioria do público havia vaiado o hino argentino, no momento em que há uma tensão entre França e Argentina devido à recente comemoração dos jogadores da tricampeã mundial no título da Copa América com uma música considerada 'racista' direcionada aos jogadores dos 'Bleus'.

Em sua estreia no Grupo B, a 'Albiceleste' mostrou carências que deixaram um gosto amargo no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano disputado este ano na Venezuela, no qual obtiveram a segunda posição, atrás do campeão Paraguai.

Mas mostraram coragem para manter viva as chances de abrilhantar ainda mais a carreira do agora técnico Mascherano, único jogador argentino a levar para casa duas medalhas de ouro nos torneios olímpicos, após as conquistas em Atenas-2004 e Pequim-2008. No sábado, a Argentina vai enfrentar o Iraque, em Lyon.

Os marroquinos, por sua vez, seguiram os passos da seleção principal que surpreendeu o mundo com o histórico quarto lugar obtido na Copa do Mundo do Catar.

Comandados por Tarik Sektioui, os norte-africanos enfrentarão a Ucrânia no sábado, em Saint-Étienne. Ucranianos e iraquianos fecham a primeira rodada do grupo em Lyon.

A primeira rodada do futebol masculino, que ocorre em sete cidades francesas, será concluída ao longo de quinta-feira.