Wall Street fecha em baixa, com resultados mistos e incertezas

A Bolsa de Nova York terminou a terça-feira (23) no vermelho, com incertezas após resultados empresariais mistos e à espera da divulgação dos resultados da Tesla e Alphabet, previstos após o fechamento.

Entre as poucas surpresas, a companhia de envios UPS (-12,06%) despencou após apresentar resultados muito abaixo das previsões do mercado.

"O foco está mudando dos movimentos do mercado impulsionados pela macroeconomia para desenvolvimentos impulsionados pela microeconomia", explicou Hogan. "Assim, está acontecendo empresa por empresa. Há grandes oscilações em alguns valores, (...) mas os índices se movem muito pouco".

Impulsionada por seus resultados no segmento de picapes, a GM revisou para cima suas metas, excluindo elementos excepcionais. Apesar desse anúncio, a cotação caiu (-6,42%), e alguns, como Garrett Nelson, analista da CFRA, indicaram que o grupo "perdeu uma participação de mercado significativa na China e na América do Sul, o que é motivo de preocupação".

O fabricante americano de automóveis General Motors (GM) também obteve resultados muito melhores do que o esperado, graças ao bom desempenho das vendas na América do Norte, que lhe permitiu ganhar participação de mercado.

A plataforma sueca de música por streaming, que está cotada em Nova York, já conta com 246 milhões de assinantes pagos, um milhão a mais do que o previsto.

Wall Street, por sua vez, acolheu positivamente os bons números da Coca-Cola (+0,29%), que superou as expectativas no segundo trimestre, apoiada por uma alta dos volumes internacionais, mas também pelos aumentos de preços.

No restante da bolsa, a Delta Air Lines teve outra sessão complicada (-0,50%). A empresa foi, de longe, a mais atingida do setor aéreo pelo gigantesco apagão cibernético que afetou milhões de computadores na sexta-feira, após uma atualização de software realizada pelo especialista em cibersegurança CrowdStrike no Windows, o sistema operacional da Microsoft.

