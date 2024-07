Relatório aponta aumento de assassinatos e mortalidade infantil de indígenas no país

A situação das comunidades indígenas do país deteriorou-se em 2023 em comparação com o ano anterior, com um aumento dos assassinatos, suicídios e da mortalidade infantil, aponta um relatório divulgado nesta segunda-feira.

Um total de 208 indígenas foram assassinados no país no ano passado, 15,5% a mais do que em 2022, quando houve 180 assassinatos, informa o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, elaborado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), vinculado à Igreja Católica.

As mortes, em sua maioria por armas de fogo, ocorreram, muitas vezes, após ameaças e intimidações, diz o estudo, que descreve as circunstâncias dos homicídios de líderes indígenas e atribui alguns deles a grupos ligados ao agronegócio.