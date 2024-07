Petro sanciona lei que proíbe touradas na Colômbia

Diante de uma multidão reunida na tradicional praça de touros do centro de Bogotá, rebatizada de Plaza Cultural La Santamaría, Petro comemorou a sanção da lei conhecida como “Chega de Olé”, que para o presidente põe fim ao “direito de matar” animais como um espetáculo.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sancionou, na última segunda-feira (22), a lei que proíbe as touradas no país, marcando o fim de uma prática que foi constitucionalmente reconhecida como tendo raízes culturais.

“A cultura, muito menos a justiça, não pode dizer que é cultura matar seres sencientes, seres vivos, por diversão”, acrescentou Petro em referência a uma decisão do Tribunal Constitucional de 2018 que permitiu touradas em cidades e vilas onde eram consideradas culturalmente enraizadas.

“Se nos divertimos matando o animal, então nos divertiremos matando os seres humanos”, enfatizou Petro diante dos defensores dos direitos dos animais e dos cidadãos que gritavam “Chega de Olé”, lema que acompanhou o andamento do projeto de lei aprovado no Congresso em o final de maio.

A influenciadora e ativista anti-touradas Luana Delgado destacou que a promulgação da lei aconteceu naquela praça, “um local onde antes se via sangue, se via a morte, agora se vê cultura”. “As touradas não são na Colômbia (…) não vamos mais machucar os animais”, comemorou em seu discurso no palco.