Os atletas continuam desembarcando em Paris, as delegações designam os seus porta-bandeiras e o Comitê Olímpico Internacional (COI) inicia a sua tradicional sessão antes do início dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira (23), três dias antes da esperada cerimônia de abertura de Paris-2024.

Com um apoio em massa dos democratas, Kamala Harris prometeu vencer as eleições presidenciais americanas contra Donald Trump, que comparou a “predadores” e “trapaceiros” em discurso nesta segunda-feira, após a desistência de Joe Biden da disputa.

Paris quer usar seus Jogos Olímpicos como um festival para mostrar sua rica cultura aos visitantes, uma projeção idílica da qual as autoridades locais querem remover a notória população de ratos da cidade.

Paris ratos animais 2024 esporte saúde Oly

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BISCUCUY, Venezuela:

Permuta, pouco combustível e serviços em ruínas: a vida dentro da Venezuela

Escassez de combustível, racionamento de energia elétrica, hospitais em ruínas e estradas intransitáveis: basta sair da "bolha" de Caracas para se deparar com o árduo cotidiano da província venezuelana, abandonada após anos de crise.

Venezuela eleições economia agricultura

BOGOTÁ:

Trabalhar até o final: a vida difícil de quem nunca se aposentou na Colômbia

Quando criança cuidava de gado, depois limpou casas e aos 68 anos Miriam Calderón trabalha como recicladora informal. Mas uma reforma previdenciária na Colômbia entusiasma aqueles que, como ela, ficaram sem aposentadoria.

aposentadoria economia

SAN CRISTÓBAL, Equador:

'Hualcopo', da pesca ilegal ao combate às embarcações predatórias em Galápagos

Ideogramas e a escultura de um deus da mitologia chinesa revelam o passado do navio "Hualcopo", apreendido pelo Equador em 2017 em Galápagos por atividades de pesca ilegal. A embarcação atualmente é utilizada pela Marinha na caça de predadores ambientais.

Equador Galápagos lazer narcotráfico

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Governo de Gaza reporta dezenas de mortos em bombardeios israelenses no sul

Israel realizou bombardeios que resultaram na morte de 70 pessoas nesta segunda-feira (22) em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, após pedir que a população deixe a área, informou o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

EUA Gaza conflito Hamas Palestinos diplomacia Israel

PEQUIM:

Hamas anuncia acordo de 'unidade nacional' com seus rivais palestinos

O Hamas anunciou, nesta terça-feira (23), ter assinado em Pequim um acordo com outras organizações, entre elas seu rival Fatah, em um pacto que, segundo a China, contempla um governo de unidade nacional em Gaza quando terminar a guerra com Israel.

conflito Palestinos diplomacia China Israel

-- EUROPA

PEQUIM:

Chanceler ucraniano busca ajuda na China para acabar com a guerra

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, chegou nesta terça-feira (23) à China para discutir como o país asiático pode ajudar a acabar com a guerra com a Rússia, com quem Pequim estreitou relações desde o início do conflito.

conflito diplomacia China

-- ÁFRICA

ADIS ABEBA:

Deslizamento de terra deixa quase 150 mortos na Etiópia

Um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas deixou quase 150 mortos em uma área de difícil acesso no sul da Etiópia, o pior desastre do gênero no país africano.

inundações Etiópia deslizamento chuvas acidente

=== ECONOMIA ===

FARNBOROUGH, Reino Unido:

Reino Unido, Japão e Itália avançam no seu ambicioso projeto de avião de combate

O Programa Global de Aviões de Combate (GCAP), uma iniciativa de Reino Unido, Japão e Itália para desenvolver um avião de combate de nova geração, avança a um "ritmo fenomenal" e espera competir com um projeto rival de França, Alemanha e Espanha.

aeronáutica Japão diplomacia aviação GB Itália defesa

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HAMMAMET, Tunísia:

Erosão costeira ameaça praias turísticas da Tunísia

Escavadoras nivelam montes de areia branca para restaurar uma praia ameaçada em Hammamet, um dos principais destinos turísticos da Tunísia, onde a erosão avança rapidamente devido à urbanização desordenada e à mudança climática.

clima turismo Tunísia meioambiente

