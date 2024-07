Oposição venezuelana denuncia 'obstáculos' para credenciar fiscais eleitorais

Partidos políticos designam observadores nas eleições para garantir o correto desenvolvimento do pleito e denunciar irregularidades.

A coalizão Plataforma Unitária afirma ter registrado mais de 90.000 fiscais em um processo no qual apresentou o diplomata Edmundo González Urrutia como candidato contra o presidente Nicolás Maduro, mas dificuldades técnicas impediram a impressão das credenciais necessárias para que exerçam suas funções.

A principal aliança opositora da Venezuela denunciou nesta terça-feira (23) "problemas técnicos" no site da autoridade eleitoral para credenciar seus fiscais para as eleições presidenciais de domingo.

"Estamos falando de 90.000 pessoas que decidiram aceitar essa enorme responsabilidade e se prepararam (...). Sem constar o credenciamento, duvido que o 'Plano República' (destacamento militar para custodiar as eleições) lhes dê acesso aos centros", disse Perkins Rocha, porta-voz da campanha de González Urrutia, em declaração à imprensa.

Rocha pediu às autoridades do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) uma resposta a um pedido de reunião para "resolver o problema do credenciamento dos fiscais", a quem ele descreveu como "olhos vigilantes e qualificados" para "garantir a transparência e legitimidade do processo".

"A Plataforma Unitária cumpriu integralmente com os procedimentos de inscrição dos fiscais", mas há "obstáculos graves" para completar seu credenciamento, acrescentou.