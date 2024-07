Mais de 2.500 detidos e 174 mortos em Bangladesh

O que começou como protestos contra as cotas para cargos públicos transformou-se na pior mobilização já enfrentada pela primeira-ministra Sheikh Hasina em 15 anos no poder.

Em resposta aos distúrbios, o governo impôs um toque de recolher obrigatório e enviou soldados para todo o país do sul da Ásia, onde a internet móvel está cortada desde quinta-feira para restringir o fluxo de informação.

As restrições continuaram em vigor nesta terça-feira, apesar do chefe do Exército afirmar que a situação estava "sob controle".

A capital, Daca, manteve uma grande presença militar, com bunkers instalados em alguns cruzamentos e estradas importantes bloqueadas com arame farpado.

Porém, havia mais gente na rua, além de centenas de riquixás, um tipo de transporte a tração.

"Não dirigi um riquixá nos primeiros dias do toque de recolher, mas hoje não tive alternativa", disse Hanif, motorista de riquixá, à AFP.

"Se eu não fizer isso, minha família passará fome."

A resposta das autoridades aos protestos foi duramente criticada. O Nobel da Paz Muhammad Yunus, de 83 anos, apelou à comunidade internacional para que fizesse o possível para acabar com a violência.