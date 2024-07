Kamala conquista apoio da cultura pop

Kamala Harris vem conquistando o apoio do mundo do entretenimento e da cultura pop, e sua candidatura de última hora à indicação do Partido Democrata para a presidência americana ganha impulso na internet, com uma explosão de vídeos que misturam seus discursos com músicas de sucesso.

Janelle Monáe, John Legend e Charli XCX são alguns dos astros da música que manifestaram apoio à democrata. A eles se somam celebridades de Hollywood como George Clooney, Viola Davis, Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro e Barbra Streisand.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até mesmo a cantora Beyoncé, muito zelosa em relação a direitos autorais, teria aprovado o uso da canção "Freedom" na campanha de Kamala.