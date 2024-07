Judoca francês Teddy Riner quer alcançar a glória eterna nos Jogos de Paris

"Muita gente me diz que eu mudei de categoria [peso pesado], que eu mudei algumas coisas no judô, mas eu sou um ambicioso", disse o francês.

Riner ganhou o primeiro de seus títulos mundiais em 2007, reinando durante uma década e mudando a cara do esporte ao longo do caminho.

"Acho que [o judô] ficou mais atlético. Várias vezes me disseram que eu posso mudar as regras do jogo. Com certeza ficamos mais atléticos, é um judô diferente", concluiu.

ole/chc/mw/ric/ma/mcd/cb/yr