Guardiola garante que De Bruyne fica no City, apesar de rumores de saída para Arábia Saudita

De Bruyne, que tem mais um ano de contrato com o City, revelou em uma entrevista ao jornal belga HLN no início de junho que conversou com sua esposa, Michele, sobre planos futuros.

Desde então, vários veículos de imprensa informaram sobre o interesse do Al-Ittihad na contratação de De Bruyne, peça fundamental nas conquistas recentes do Manchester City.

De Bruyne chegou ao City em 2015 procedente do Wolfsburg da Alemanha, e desde então foi protagonista na sequência de 15 grandes títulos do time inglês, incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões.

Embora Guardiola tenha sido enfático sopre a permanência do belga, os insistentes rumores e as declarações do jogador podem abrir uma novela antes do início do Campeonato Inglês, no dia 16 de agosto.

"Na minha idade, é preciso estar aberto a tudo. Conversamos sobre quantias incríveis de dinheiro no que poderia ser o final da minha carreira (...) se eu jogar lá por dois anos, seria capaz de ganhar uma enorme quantidade de dinheiro", declarou De Bruyne antes da Eurocopa.

