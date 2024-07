George Clooney apoia Kamala Harris como candidata e elogia Biden

"Eu adoro Joe Biden. Considero-o um amigo e acredito nele... Mas a única batalha que ele não pode vencer é contra o tempo", escreveu Clooney ao The New York Times, justificando seu pedido.

Com Biden à frente da chapa, os democratas "não vencerão em novembro", perderão o controle do Senado e não obterão a maioria na Câmara dos Representantes, explicou o vencedor do Oscar.

Após dias de pressão crescente, Biden renunciou no domingo a disputa e anunciou que apoiaria sua vice-presidente.