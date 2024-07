Forças de segurança do Equador recuperam casas tomadas por narcotraficantes

Forças de segurança do Equador recuperaram em uma zona estratégica para a saída de drogas cerca de 70 casas tomadas por grupos criminosos, uma nova forma de extorsão aplicada no país, informou a polícia nesta terça-feira (23).

As máfias extorquem as famílias sob a ameaça de expulsá-las de suas casas. Os criminosos usam os imóveis como esconderijo, para onde levam reféns e ocultam armas e drogas, segundo moradores e autoridades.

Em alguns lugares, crianças acordavam assustadas com as batidas nas portas e a presença de policiais e soldados.

A área é um ponto estratégico de saída de cocaína para o Pacífico. Desde a semana passada, as forças policiais e militares concentraram sua ofensiva em Durán, que registrou 450 homicídios em 2023, o que a posiciona como segunda cidade com mais mortes violentas, atrás de Guayaquil (2.320).

Houve cinco assassinatos na cidade, de mais de 300 mil habitantes, entre 15 e 21 de julho, uma redução em relação à mesma semana do ano passado, quando foram registrados 25.

"Já se observa nos fins de semana em Durán as pessoas saindo para se divertir, saindo com mais segurança", disse Buenaño.

O presidente Daniel Noboa alertou que as máfias que atuam em Durán estão "com as horas contadas". Em sua guerra contra o narcotráfico, ele mobilizou militares nas áreas mais conflituosas do país, incluindo a província de Manabí.

