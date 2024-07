Campanha de Kamala Harris começa: uma procuradora contra um condenado

"Antes de ser eleita vice-presidente, antes de ser eleita senadora dos Estados Unidos, fui eleita procuradora-geral do estado da Califórnia, e antes fui promotora nos tribunais, e nesses papéis, enfrentei delinquentes de todos os tipos", declarou nesta terça-feira em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte).

"Enfrentei uma das maiores universidades com fins lucrativos do nosso país que enganava estudantes", disse Harris.

O anúncio da sentença nesse caso está marcado para 18 de setembro, menos de dois meses antes das eleições presidenciais de 5 de novembro.

O ex-presidente também enfrenta acusações federais e estaduais por ter supostamente conspirado para alterar os resultados das eleições de 2020, que perdeu para Biden, mas é pouco provável que esses casos cheguem a julgamento antes da votação de novembro.

Ele também enfrentava acusações por má gestão de documentos confidenciais quando deixou a Casa Branca, mas uma juíza federal da Flórida, designada por Trump, rejeitou o caso no início deste mês. O procurador especial Jack Smith apelou da decisão.

Não é a primeira vez que Harris recorre à sua experiência como procuradora em uma campanha eleitoral.

Ela fez isso durante as primárias democratas para as eleições de 2020. Mas naquela ocasião sua reputação de mão dura contra o crime não caiu bem com a ala esquerdista do partido e ela perdeu para Biden, que acabou escolhendo-a como companheira de chapa.

Os anos de experiência de Harris nos tribunais interrogando acusados também podem lhe servir em um debate contra Trump.

O republicano declarou nesta terça-feira que está "absolutamente" disposto "a participar de mais de um debate" com ela.

A vice-presidente demonstrou suas habilidades no Senado com notórios interrogatórios ao então candidato à Suprema Corte Brett Kavanaugh e aos procuradores-gerais de Trump, Jeff Sessions e Bill Barr.

Sua candidatura, que recebeu um apoio massivo dos democratas embora ainda precise ser oficializada, também permitirá ao partido centrar novamente o debate nas dores de cabeça legais de Trump e afastá-lo da idade avançada e das aptidões mentais de Biden.

cl/nro/erl/am