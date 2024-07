Andy Murray confirma que irá se aposentar após Jogos de Paris

"Cheguei a Paris para meu último torneio de tênis. As semanas que passei jogando para a Grã-Bretanha foram com sobras as mais memoráveis da minha carreira e estou orgulhoso de poder fazer isso pela última vez", escreveu o ex-número 1 do mundo em suas redes sociais.

Jogando desde 2019 com um implante no quadril, Murray fez sua última participação em Wimbledon no início de julho nas duplas, ao lado de seu irmão Jamie.

Depois de passar por uma cirurgia nas costas, o três vezes campeão de Grand Slam teve que desistir do torneio de simples no All England Clube em sua despedida diante do público britânico.

