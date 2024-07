União Europeia doa 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia

O apoio da UE "permitirá acelerar" a luta contra o desmatamento e "abrir alternativas de geração de renda para as comunidades locais da floresta amazônica", afirmou a comissária europeia de parcerias internacionais, Jutta Urpilainen, ao anunciar o acordo no Rio.

A União Europeia (UE) anunciou, nesta segunda-feira (22), em evento no Rio de Janeiro, uma contribuição de 20 milhões de euros (R$ 121,4 milhões, na cotação atual) para o Fundo Amazônia, um mecanismo de financiamento internacional para proteger a maior floresta tropical do planeta.

Em 2019, no entanto, os aportes foram paralisados devido a desacordos sobre a falta de compromisso do então presidente Jair Bolsonaro com a proteção desse território.

Afetada por atividades como a pecuária e a mineração ilegal, a Amazônia está, segundo cientistas, se aproximando de um ponto sem retorno, a partir do qual passará a emitir mais carbono do que absorve, agravando a mudança climática.

O fundo receberá paralelamente um crédito de 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) do Banco Europeu de Investimentos, que será destinado a projetos de transição energética, descarbonização e energia limpa, indicou o presidente do BNDES.

“Vão ter drones, helicópteros, navios, lanchas blindadas para combater o crime organizado da Amazônia, que está por trás de boa parte do desmatamento e do garimpo ilegal”, acrescentou durante o evento.

No primeiro semestre de 2024, no entanto, o desmatamento na Amazônia brasileira caiu em 42% em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

