Republicanos pedem que Biden renuncie à Presidência

"Se Biden não está apto a concorrer, ele não está apto a exercer o cargo de presidente”, diz líder republicano Mike Johnson, ecoando outras vozes do seu partido. Casa Branca assegura que Biden vai completar mandato.Após o democrata Joe Biden anunciar neste domingo (21/07) que vai desistir de concorrer à reeleição, abrindo espaço para outro indicado pelo seu partido, seus adversários republicanos passaram a defender a renúncia imediata do atual presidente. Os aliados de Donald Trump argumentam que, se Biden, de 81 anos, não está disposto a concorrer, ele também não tem condições de permanecer à frente da Casa Branca. "Neste momento sem precedentes na história americana, precisamos esclarecer o que acabou de acontecer. O Partido Democrata forçou o candidato democrata a sair da cédula de votação, pouco mais de cem dias antes da eleição. ... Se Joe Biden não está apto a concorrer à Presidência, ele não está apto a servir como presidente. Ele deve renunciar ao cargo imediatamente. O dia 5 de novembro não pode chegar tão cedo", disse o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano trumpista Mike Johnson, fazendo referência à data da eleição presidencial. "Se Joe Biden não pode concorrer à reeleição, ele não pode e não está apto a servir como presidente dos Estados Unidos. Ele deve renunciar imediatamente. O Partido Democrata está em queda livre absoluta por sua tentativa flagrantemente corrupta e desesperada de encobrir o fato de que Joe Biden é inapto para o cargo", disse a deputada republicana Elise Stefanik. Seguindo a mesma linha, o deputado republicano Kevin Hern disse "Se Joe Biden não estiver apto para ser o candidato democrata à Presidência, ele estará inapto para ser presidente pelo resto do seu mandato". "Para o bem do país, Joe Biden deveria renunciar imediatamente", completou. O vice na chapa presidencial de Donald Trump, o senador JD Vance, também sugeriu que Biden não tem condições de permanecer no cargo. "Se Joe Biden encerrar sua campanha de reeleição, como poderá justificar a permanência como presidente? Não concorrer à reeleição seria uma admissão clara de que o Presidente Trump estava certo o tempo todo sobre Biden não estar mentalmente apto para servir como Comandante-em-Chefe. Não há meio termo", escreveu vance na rede X. Mais cedo, o candidato republicano Donald Trump também criticou Biden pela desistência e sugeriu que o presidente estaria incapacitado, mas evitou defender - por enquanto - a renúncia. "Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência e certamente não está apto para servir – e nunca esteve! Ele só alcançou a posição de presidente por mentiras, fake news e por não sair de seu porão. Todos ao seu redor, incluindo seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente, e ele não foi – e agora, veja o que ele fez com nosso país, com milhões de pessoas atravessando nossa fronteira, totalmente sem controle e sem verificação, muitos vindos de prisões, instituições mentais, e números recordes de terroristas", disse Trump. A desistência de Biden ocorre após semanas de pressão sobre o presidente. Biden vinha enfrentando cada vez mais pedidos públicos de membros do seu próprio partido para deixar a disputa, que tiveram como gatilho o desempenho desastroso do presidente contra seu rival republicano Donald Trump em um debate no final de junho. Desde então, Biden vinha sendo alvo de questionamentos sobre sua capacidade de continuar liderando a campanha democrata e vencer o pleito em novembro. Ao anunciar sua desistência, Biden declarou que apoia que sua vice, Kamala Harris, assuma a cabeça da chapa como candidata democrata à Presidência. Mas a definição só deve ocorrer na convenção democrata, em agosto. Casa Branca diz que Biden completará mandato Neste domingo, após o anúncio da desistência, a Casa Branca declarou que Joe Biden está "ansioso para terminar seu mandato", rechaçando os pedidos de renúncia. Oficialmente, Biden deverá passar o cargo para um sucessor em 20 de janeiro de 2025. “O presidente Biden herdou de seu antecessor uma economia em queda livre, uma taxa de crimes violentos disparada e alianças em frangalhos. Ele virou isso para entregar o crescimento econômico mais forte do mundo e a menor taxa de crimes violentos em quase 50 anos, enquanto tornava a OTAN maior do que nunca. Ele espera terminar seu mandato e entregar mais resultados históricos para o povo americano”, disse o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates. Com a saída de Biden, Trump, de 78 anos, agora é o candidato mais velho da história dos EUA a concorrer à Presidência por um grande partido, superando o recorde de 77 anos de Biden na eleição de 2020. Autor: Jean-Philip Struck