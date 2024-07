Quem Kamala Harris poderá escolher como candidato à vice-presidente?

Kamala Harris ainda não foi indicada pelo Partido Democrata como candidata presidencial às eleições de novembro após a desistência de Joe Biden, mas não tem nenhum rival que lhe faça sombra. Assim, a pergunta que fica é: quem ela escolheria como companheiro de chapa?

A escolha do aspirante a vice-presidente é feita com base em muitas variáveis: sua influência nos estados-chave para vencer as eleições ou no voto dos eleitores moderados ou das mulheres, assim como seu peso nas regiões desindustrializadas.

Quem poderia ser o escolhido? Nas últimas horas, alguns nomes vêm ganhando força: