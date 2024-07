Nos EUA, Kamala Harris arrecada quase US$ 50 milhões após apoio dado por Biden

O valor é considerado elevado se comparado com os US$ 53 milhões arrecadados por Trump nas 24 horas após ter sido condenado por fraude contábil.

"Harris para Presidente arrecadou US$ 49,6 milhões em doações populares desde o endosso do presidente Biden à vice-presidente Harris ontem", disse Brian Fallon, porta-voz de Harris.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, arrecadou US$ 49,6 milhões após o presidente Joe Biden desistir de tentar a reeleição e endossá-la, no domingo, 21, para concorrer com o ex-presidente Donald Trump nas eleições de novembro, informou a campanha democrata na manhã desta segunda-feira, 22.

Nas últimas semanas, o partido democrata vinha sofrendo uma baixa nas arrecadações para as eleições de novembro, com grandes doadores ameaçando com sanções financeiras caso Biden não saísse da corrida pela Casa Branca. Em junho, a campanha democrata levantou US$ 127 milhões contra US$ 111,8 milhões de Trump.