Kamala Harris compara Trump a 'predadores' e 'trapaceiros'

A vice-presidente americana, Kamala Harris, comparou, nesta segunda-feira (22), o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, a "predadores" e "trapaceiros", ao criticá-lo por ser o primeiro ex-presidente do país condenado por um crime.

Referindo-se a seu passado como procuradora da Califórnia, ela fez duras críticas a Trump.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Naquela função, eu me deparei com criminosos de todos os tipos. Predadores que abusaram de mulheres. Fraudadores que roubaram consumidores. Trapaceiros que violaram as regras em benefício próprio. Então, acreditem quando eu digo que conheço tipos como Donald Trump", disse ela, dirigindo-se à equipe de campanha do Partido Democrata.