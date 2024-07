Governo Biden anuncia US$ 4,3 bi em subsídios para redução da poluição climática nos EUA

O governo de Biden apresentou nesta segunda-feira, 22, um pacote de subsídios no valor de US$ 4,3 bilhões para apoiar soluções comunitárias destinadas a combater a crise climática nos Estados Unidos. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) selecionou 25 projetos, abrangendo 30 Estados e uma comunidade indígena, para receber esses fundos, que visam reduzir a poluição do ar, melhorar a qualidade ambiental e acelerar a transição para uma economia de energia limpa.

Os projetos financiados por meio dos Subsídios para Redução da Poluição Climática (Climate Pollution Reduction Grants) buscam enfrentar a poluição por gases de efeito estufa (GEE) em seis setores principais: transporte, energia elétrica, edifícios comerciais e residenciais, indústria, agricultura e gestão de resíduos. A EPA estima que, quando todos os projetos forem implementados, eles poderão reduzir a poluição de GEE em até 971 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente até 2050. Esse montante equivale às emissões anuais do uso de energia de 5 milhões de residências médias durante mais de 25 anos.

Segundo a administração Biden-Harris, além dos projetos específicos, o programa também ajudará 45 Estados e várias áreas metropolitanas, comunidades indígenas e territórios a desenvolver planos de ação climática, estabelecendo o maior esforço nacional para criar metas concretas de ação climática local. Os subsídios financiarão iniciativas que visam a implantação de tecnologias limpas, o desenvolvimento de infraestrutura e a promoção de práticas de energia sustentável, além de estimular o crescimento econômico e a criação de empregos em setores emergentes.