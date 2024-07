Filho de Biden retira processo contra Fox News por usar imagens dele nu

No início de julho, Hunter processou a plataforma online Fox Nation, alegando que o uso de imagens reais dele nu como parte da série "O julgamento de Hunter Biden" equivalia a "pornografia de vingança".

A decisão ocorreu no domingo (21), mesmo dia em que Joe Biden anunciou o fim de sua candidatura à reeleição para as eleições de novembro. Os advogados de Hunter não especificaram nos documentos o motivo da desistência da ação judicial.

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, retirou sua ação contra a rede conservadora Fox News, apresentada após a emissora utilizar imagens suas nu em um drama fictício, segundo documentos judiciais divulgados pela imprensa local.

A série de seis episódios foi transmitida em 2022 no serviço de streaming da Fox News, propriedade da família do magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch.

Versão dramatizada de um julgamento penal, a série continha um aviso de que os procedimentos eram fictícios e mostravam Hunter Biden sendo processado por corrupção, o que se alinhava com acusações da vida real feitas há anos por partidários do ex-presidente Donald Trump, que citavam seus vínculos comerciais com a Ucrânia e a China. Essas acusações, porém, nunca resultaram em ações legais.

As imagens utilizadas provêm de um notebook que Hunter deixou em um serviço de reparo, mas nunca buscou. Seu conteúdo circula na internet desde então e tem sido objeto de teorias da conspiração e material usado pela oposição republicana.