Cientistas descobrem misterioso 'oxigênio negro' produzido nas profundezas do oceano Pacífico

Nas profundezas do oceano Pacífico, ao largo da costa do México, os cientistas descobriram que o oxigênio não vem de organismos vivos, mas sim de nódulos polimetálicos, uma espécie de pequenas pedras. A descoberta coloca em questão a teoria sobre as origens da vida, de acordo com um estudo.

Este peculiar "oxigênio negro" é produzido por um processo diferente da fotossíntese, a mais de 4.000 metros de profundidade, na planície abissal da zona de fratura de Clarion-Clipperton, no centro do Pacífico, em frente à costa oeste do México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os nódulos polimetálicos são agregados minerais ricos em metais (manganês, cobre, cobalto...) muito procurados pela indústria para fabricação de baterias, aerogeradores ou painéis fotovoltaicos.