Biden promete 'seguir trabalhando pelo fim da guerra em Gaza'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, nesta segunda-feira (22), continuar trabalhando para acabar com a guerra em Gaza durante seus últimos meses no cargo, depois de desistir da candidatura à reeleição.

"Estarei trabalhando muito de perto com os israelenses e com os palestinos para tentar encontrar uma maneira de pôr fim à guerra em Gaza e alcançar a paz no Oriente Médio, e trazer todos os reféns para casa", disse Biden em um telefonema transmitido ao vivo pouco antes do primeiro comício da vice-presidente Kamala Harris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As palavras de Biden coincidem com o anúncio de uma reunião programada para esta semana em Washington entre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Harris, disse nesta segunda-feira à AFP um assessor da agora pré-candidata democrata à presidência.