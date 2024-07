Biden melhorou quase totalmente dos sintomas da covid-19, diz médico

Os sintomas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relativos à covid-19 "se resolveram quase completamente", informou o médico do democrata, Kevin O'Connor, em carta endereçada à Casa Branca. Biden apresenta temperatura, pressão sanguínea e pulso "absolutamente normais", de acordo com o profissional.

Segundo o documento, Biden continua executando as tarefas presidenciais e está sendo tratado com o medicamento paxlovid.

Ontem, Biden informou, em comunicado, que desistiu da campanha para buscar a reeleição e declarou apoio à vice-presidente dos EUA, Kamala Harris. O presidente não é visto em público desde a semana passada, quando foi diagnosticado com o coronavírus.