Ataque com drones ucranianos provoca incêndio em refinaria russa

Um ataque com drones lançados pela Ucrânia durante a noite provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo e matou uma pessoa no sul da Rússia, informaram as autoridades russas e ucranianas, nesta segunda-feira (22).

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques mútuos transfronteiriços, tanto com mísseis como com drones, nos últimos meses, apontando sobretudo para infraestruturas energéticas.

Uma fonte do setor ucraniano da Defesa afirmou que os drones atacaram a refinaria de Tuapse, uma cidade às margens do Mar Negro na região de Krasnodar, no sudoeste do país, provocando um incêndio.