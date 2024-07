Venezuela e petróleo: idade de ouro, corrupção, colapso e sanções

Apesar disso, a Venezuela tem a seu favor o fato de possuir as reservas certificadas de hidrocarbonetos mais importantes do mundo.

No final do século XIX, houve as primeiras descobertas de petróleo na Venezuela. A partir da década de 1920, "o petróleo tornou-se o principal produto de exportação e a principal fonte do orçamento nacional, o motor da economia venezuelana. Todo o resto, direta ou indiretamente, dependia da atividade petrolífera", afirma o acadêmico e ex-reitor da Universidade de Zulia, Ángel Lombardi.

Mas as tensões sobre o abastecimento, primeiro com a guerra na Ucrânia e depois com o conflito no Oriente Médio, levaram Washington a reduzir a pressão sobre a Venezuela, apesar de o discurso sobre a necessidade de uma transição democrática permanecer inalterado.

No final do ano passado, após um acordo entre o governo e a oposição da Venezuela para a realização de eleições presidenciais em 2024, os Estados Unidos aliviaram as sanções. Mas depois as restauraram, quando o Conselho Nacional Eleitoral retirou o convite acordado aos observadores da União Europeia. No entanto, autorizaram exceções na forma de licenças para empresas como Chevron, Repsol e Maurel e Prom.

A Venezuela tem buscado novos aliados – Rússia, Irã e China – para aumentar a sua produção de petróleo, que está atualmente perto de um milhão de barris por dia, mas requer investimento para avançar para um nível superior.