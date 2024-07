Summers chama saída de Biden de "ato nobre" após feito econômico à classe média

O ex-secretário do Tesouro americano Lawrence Summers disse neste domingo, 21, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve um "ato nobre" ao desistir da campanha de reeleição à Casa Branca.

"A retirada de Biden hoje foi um ato nobre. Meus pensamentos estão com ele e com as pessoas mais próximas dele", escreveu Summers, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Segundo ele, Biden deixa um legado como o presidente dos EUA que mais aprovou legislações em apoio aos interesses econômicos da classe média. "Não concordei com todas as medidas, mas o feito cumulativo será estudado pelos historiadores durante décadas e talvez séculos", disse Summers.