Presidente da Câmara dos EUA pede renúncia de Biden em atual mandato

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, utilizou o X (antigo Twitter) para pedir a renúncia do presidente Joe Biden, que anunciou mais cedo sua desistência da candidatura à reeleição pelo Partido Democrata. Segundo Johnson, se Biden não está apto para concorrer à presidência, ele não está apto para servir como presidente. "Ele deve renunciar ao cargo imediatamente", afirmou.

"Nesta conjuntura sem precedentes na História americana, devemos ser claros sobre o que acabou de acontecer. O Partido Democrata forçou o candidato democrata a sair das urnas, pouco mais de 100 dias antes da eleição", escreveu Johnson em seu perfil da rede social. "Tendo invalidado os votos de mais de 14 milhões de americanos que escolheram Joe Biden para ser o candidato democrata à presidência, o autoproclamado partido da democracia provou exatamente o contrário", criticou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também afirmou que as perspectivas do partido não são as melhores agora, com a vice-presidente Kamala Harris como possível candidata, a qual acusou ser "coproprietária dos desastrosos fracassos políticos da administração Biden", disse.