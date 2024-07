Kalama é opção lógica, mas não a melhor; Trump terá de adequar discurso, avaliam analistas

"A Kamala Harris pode não ser politicamente a melhor escolha, mas acho que a escolha para quem vai substituir Biden não é só mais de quem é politicamente interessante ou que tenha um desempenho melhor. Tem uma questão logística, prática e burocrática de campanha. As pessoas que doaram dinheiro para a campanha do Biden, não doaram para o partido, doaram para a campanha e Kamala Harris é parte desta campanha", explica Poggio.

Para Paulo Velasco, professor de relações internacionais da UERJ, a desistência de Biden à candidatura para presidência dos EUA cai como uma luva para Donald Trump. "Acreditavam que Trump poderia adotar uma postura mais ponderada e moderada após o atentado sofrido no sábado passado, mas vimos que não é bem assim", diz, referindo-se ao post feito por Trump nas redes sociais na tarde deste domingo para comentar a desistência de Biden.

"Ele continua sendo o Trump de sempre. Trump deve estar pensando em uma estratégia para Kamala, pois ela é jovem, uma afro-americana. "É um fato novo. Isso pode mexer com as pesquisas e com as eleições. Imagino que a estratégia agora do partido Republicano é saber como começar a bater de maneira mais contundente na Kamala porque não poderá alegar a idade, nem dificuldade cognitiva mental, mas certamente será o Trump de sempre que estamos acostumados a ver", explica Velasco.