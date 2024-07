Israel bombardeia Gaza, Líbano e Iêmen em resposta a ataques

Israel bombardeou neste domingo (21) a Faixa de Gaza, onde luta contra o movimento islamista palestino Hamas, assim como o Líbano e o Iêmen, em resposta aos ataques lançados contra o seu território por grupos apoiados pelo Irã nesses países.

A guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, desencadeada por um ataque do grupo islamista no território do sul de Israel, em 7 de outubro, alimentou tensões no Oriente Médio e receios de que se transforme em um conflito regional.

Na fronteira com o Líbano, os duelos de artilharia são quase diários entre o Hezbollah, um movimento xiita relacionado com o Irã, e o Exército israelense. No Iêmen, os rebeldes houthis, que controlam parcialmente o país, têm lançado ataques contra navios ligados a Israel no mar Vermelho há meses, em solidariedade com os palestinos em Gaza.