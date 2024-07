Eleitores democratas, divididos e ansiosos após desistência de Biden

Para muitos, a desistência da candidatura à reeleição do presidente americano, Joe Biden, era certa. Mas de Nova York a Míchigan, muitos eleitores democratas estão ansiosos e sentem como se tivessem pulado no abismo.

"Estou atônita e feliz, porque finalmente a decisão foi tomada, e agora o Partido Democrata pode encontrar uma solução", diz à AFP Barb Katz, professora aposentada que visitava o Museu Presidencial Gerald Ford - e sua reprodução do Salão Oval - em Grand Rapids, Míchigan, quando a notícia apareceu nos celulares.

Ao mesmo tempo "triste" e "aliviado", seu marido, Seth, de 61 anos, lamenta que Biden, que prometia ser um presidente de transição, não tenha passado o bastão "há dois anos".

Para Tayaba Zahra, advogada entrevistada no bairro nova-iorquino do Harlem, "sua atuação" no debate televisionado de 27 de junho que deu origem à crise "foi um fiasco".