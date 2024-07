Bombardeios na Ucrânia causam morte de 5 civis

Na parte do oblast de Kherson (sul) controlada pelo Exército russo, o dirigente local Vladimir Saldo afirmou no Telegram que bombardeios ucranianos provocaram a morte de uma mulher em sua casa e ferimentos em outras pessoas.

A Procuradoria ucraniana declarou que um homem de 37 anos morreu e outro ficou ferido em um ataque russo contra um veículo agrícola em plena colheita, em um campo perto de Bilopillia, no oblast (província) de Sumy (norte).

Pelo menos cinco civis morreram neste domingo (21) por bombardeios em áreas do sul, leste e norte da Ucrânia e na região ocupada pela Rússia, anunciaram as autoridades de ambos os países.

Um casal morreu em um ataque de artilharia contra seu veículo na cidade de Horlivka e outra mulher morreu por um drone no povoado de Verkhnetortskoie, na parte do oblast ucraniano de Donetsk (leste) controlado pela Rússia, anunciou o dirigente russo Denis Pushilin no Telegram.

