Biden declara apoio a Kamala Harris na disputa presidencial após desistir de reeleição

Minutos depois de desistir formalmente da disputa à reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden declarou "apoio total" ao nome da vice-presidente, Kamala Harris, como candidata democrata à presidência. "É hora de nos unirmos e derrotarmos Trump", escreveu, em publicação no X (antigo Twitter), em referência ao candidato republicano e ex-presidente Donald Trump. Biden explicou que decidiu sair da corrida eleitoral e dedicar todas as energias para cumprir o resto do mandato na Casa Branca. "A minha primeira decisão como indicado partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que fiz", ressaltou o presidente dos EUA.