Zverev e Fils disputarão a final do ATP 500 de Hamburgo

Caso vença a final de domingo, Zverev vai repetir o título conquistado no ano passado em Hamburgo.

Zverev não teve problemas para vencer o espanhol Pedro Martínez em dois sets (6-2 e 6-4). Horas antes, na primeira semifinal, Fils também bateu com autoridade o argentino Sebastián Báez com um duplo 6-2.

O tenista alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, e o francês Arthur Fils (N.28) se classificaram neste sábado (20) para a final do ATP 500 de Hamburgo.

Seria o 24º título do alemão no circuito da ATP e o segundo de 2024, depois da vitória no Masters 1000 de Roma.

Zverev também chegou à final de Roland Garros este ano, mas foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Por sua vez, Fils, de apenas 20 anos e uma das grandes esperanças do tênis francês, chega à terceira final de sua ainda curta carreira.