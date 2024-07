Vamos cortar impostos mais do que fizemos antes, diz Trump

O candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou em comício de campanha no Michigan que pretende cortar impostos "mais do que antes", caso seja eleito presidente.

Este foi o primeiro comício público de campanha desde a Convenção da semana passada, em que foi confirmado como candidato, depois de ter sido ferido por um tiro de raspão na orelha no último sábado, na Pensilvânia.

Trump voltou a criticar as políticas de imigração do país ao dizer que "continuam a deixar criminosos entrarem no nosso país". "Não permitiremos mais isso", disse. Ele frisou ainda que os democratas querem que os imigrantes em condições irregulares votem, e repetiu que vai iniciar a "maior operação de deportação já vista no país".