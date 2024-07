Primeiro biergarten só com cerveja sem álcool abre na Alemanha

Die Null, em Munique, só vende cerveja sem álcool. Novo bar ao ar livre é parte de um projeto para revitalizar área perto da estação central de trens da capital bávara.A cidade de Munique, no sul da Alemanha, ganhará nesta quinta-feira (18/07) seu primeiro biergarten que não vende bebidas alcoólicas. No biergarten Die Null, os clientes poderão comprar refrigerantes, sucos, água e também cerveja, só que sem álcool. Também será permitido levar a própria comida. Além da oferta gastronômica, haverá também um programa cultural gratuito com música ao vivo e outras atrações. O empresário Florian Schönhofer, um dos responsáveis pelo novo biergarten e proprietário de um café nas proximidades, diz que a iniciativa não deverá trazer muito lucro, mas que essa não é mesmo a intenção: a ideia por trás do projeto, que tem o apoio de estabelecimentos comerciais do entorno, é revitalizar uma área nas proximidades da estação central de trens e do antigo Jardim Botânico. Nos últimos anos, a criminalidade e o tráfico de drogas aumentaram na área. A inauguração do novo biergarten terá a presença do prefeito de Munique, Dieter Reiter, e o local estará aberto até meados de setembro, como é tradicional nesse tipo de bar ao ar livre. Os biergartens são típicos da Baviera, onde surgiram no século 19, e de lá se espalharam por toda a Alemanha. Cresce consumo de cerveja sem álcool O novo biergarten está também em linha com uma tendência dos últimos anos na Alemanha: a do aumento do consumo de cerveja sem álcool. Embora o consumo de cerveja esteja caindo há décadas no país, a popularidade da variante sem álcool aumenta, ainda que continue num nível baixo. Em média, cada pessoa na Alemanha bebeu em torno de 88 litros de cerveja em 2023 – sendo quase cinco litros de cerveja sem álcool. De acordo com a Fundação Warentest, que avalia produtos, em 2014 o consumo da variante sem álcool estava em pouco menos de três litros anuais. Munique é a capital do estado alemão da Baviera e conhecida mundialmente pela organização da Oktoberfest, uma festa popular com elevado consumo de cerveja. as/cn (AFP, ots)