Unidas pela dor e pelo desejo de recuperar os seus entes queridos, as famílias dos israelenses raptados por milicianos do Hamas no ataque de 7 de outubro não conseguem chegar a um consenso sobre como garantir a sua libertação.

Companhias aéreas retomam gradualmente os serviços após apagão cibernético

As companhias aéreas internacionais retomaram gradualmente os seus serviços neste sábado (20), um dia depois de uma falha cibernética sem precedentes que provocou cenas de caos nos aeroportos e afetou também hospitais, empresas ferroviárias e financeiras em todo o mundo.

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Família olímpica começa a ganhar forma em Paris

Os atletas continuam chegando, os preparativos estão sendo finalizados para a cerimônia de abertura no rio Sena e o Comitê Olímpico Internacional (COI) inicia neste sábado (20) as reuniões de sua Comissão Executiva: a menos de uma semana da abertura, a família olímpica começa a ganhar forma em Paris.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MILWAUKEE:

Trump retoma campanha contra um Biden enfraquecido

Fortalecido na convenção nacional que lhe deu o apoio total do Partido Republicano, Donald Trump retoma neste sábado (20) sua campanha para as eleições de novembro com confiança, um contraste absoluto com o seu rival democrata, o presidente Joe Biden, que parece mais enfraquecido do que nunca.

LAS VEGAS:

Democratas buscam votos de latinos indecisos em disputa pela Casa Branca

Sonia Villamizar nunca votou nos Estados Unidos, onde obteve a cidadania há duas décadas. Agora, com uma eleição presidencial acirrada em que ambos os candidatos têm a migração entre os principais temas de suas plataformas, considera fazê-lo pela primeira vez. Mas nenhum dos postulantes consegue convencê-la.

CARACAS:

Jovens da Venezuela se preparam para sua primeira eleição

Eles conhecem apenas uma forma de governo: o chavismo, que, primeiro, com Hugo Chávez, e agora com Nicolás Maduro, domina a política venezuelana desde 1999. Com desconfiança, mas também com esperança, os jovens venezuelanos se preparam para sua primeira eleição presidencial.

SAN JOSÉ:

Ortega celebra com música e dança o 45º aniversário da revolução sandinista na Nicarágua

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e sua esposa Rosario Murillo lideraram na sexta-feira (19) em Manágua um evento artístico e político para celebrar o 45º aniversário da revolução sandinista, que contou com a presença de enviados de Cuba, Rússia, Venezuela e outros países.

BUENOS AIRES:

Exclusão e pobreza, uma moeda cada vez mais comum na Argentina

Jonathan Gómez varre a calçada, arruma o colchão e acende um braseiro para driblar o frio em uma rua da capital argentina, onde o número de moradores de rua dobrou em um ano, enquanto mais da metade da população do país está imersa na pobreza.

LA CEJA, Colômbia:

Colombiano clona orquídeas à beira da extinção

Uma explosão de cores entre as florestas do noroeste da Colômbia pinta uma coleção de 25 mil orquídeas, a "paixão" de Daniel Piedrahita. Ele cultiva plantas exóticas e nativas, dadas de presente, compradas e até clonadas, em um esforço para salvar espécies ameaçadas de extinção.

-- EUROPA

NICÓSIA:

Chipre relembra os 50 anos da invasão turca que dividiu a ilha

Com poucas esperanças de uma reunificação antecipada, Chipre relembra neste sábado (20) os 50 anos da invasão turca, que desde então dividiu esta ilha mediterrânea em duas.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Queda de ponte na China deixa 12 mortos e mais de 30 desaparecidos

Ao menos 12 pessoas morreram no desabamento parcial de uma ponte no norte da China, provocado pelas chuvas torrenciais, e os socorristas procuram neste sábado (20) mais de 30 desaparecidos na tragédia.

=== ESPORTES ===

HUNGARORING:

Lando Norris faz a pole position do GP da Hungria de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (20), no circuito de Hungaroring.

--- CONTATO ---

