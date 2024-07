Ortega celebra com música e dança o 45º aniversário da revolução sandinista na Nicarágua

Milhares de pessoas vestidas de branco assistiram à cerimônia noturna de encerramento de uma semana de celebrações, que contou com encenação, música e dança.

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e sua esposa Rosario Murillo lideraram na sexta-feira (19) em Manágua um evento artístico e político para celebrar o 45º aniversário da revolução sandinista, que contou com a presença de enviados de Cuba, Rússia, Venezuela e outros países.

"Somos livres e nunca mais seremos escravos. Nunca nos venderemos ou nos renderemos", disse Murillo durante o evento, que contou com a presença de delegações oficiais de pelo menos 18 países. Irã e Coreia do Norte enviaram cartas de saudações.

"Cuba rejeita as medidas coercitivas unilaterais impostas pelo imperialismo yankee (dos Estados Unidos) e seus aliados contra a irmã Nicarágua", disse o líder histórico da revolução cubana Ramiro Valdés, de 92 anos.

O presidente da Duma Estatal (câmara baixa do Parlamento) da Rússia, Vyacheslav Volodin, leu uma mensagem de saudação na qual destacou os laços de amizade do presidente Vladimir Putin com a Nicarágua. Um enviado de Belarus também falou.